Am Samstagnachmittag ist ein Verkehrszeichen (Geh- und Radweg) in Streitberg, Am Gailing, in einer angrenzenden Wiese gefunden worden. Dieses war durch bislang unbekannte Täter mutwillig umgebogen und beschädigt worden. Die Polizei Ebermannstadt bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise zu den Verursachern.

pol