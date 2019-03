Zerstörungswut an Auto ausgelassen

Sachschaden von rund 2500 Euro richtete ein Unbekannter an einem Fiat an. Dessen Besitzerin parkte ihr Gefährt am Freitag von 4 bis 12 Uhr im Bereich der Rodezstraße. In diesem Zeitraum ließ der Täter seiner Zerstörungswut freien Lauf und zerkratzte sämtliche vier Türen des Autos. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag im Bamberger Stadtgebiet. Ein 37-Jähriger parkte sein Auto gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Breitenau. Als er zu seinem BMW zurückkam, stellte er einen deutlichen Unfallschaden im Bereich der linken hinteren Tür fest. Offensichtlich war ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren auf der Parkfläche gegen den Personenwagen gestoßen. Die aufnehmenden Beamten schätzen den entstandenen Fremdschaden auf rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hat die erforderlichen Ermittlungen aufgenommen und hofft auf sachdienliche Zeugenmitteilungen unter der Telefonnummer 0951/9129-210. Angestellte verhindert Ladendiebstahl Zwei Männer versuchten am Samstag in einem Edeka-Markt in Gaustadt unbemerkt an Tabakwaren zu gelangen. Sie packten das Diebesgut in eine mitgebrachte Plastiktüte und hofften, unentdeckt aus dem Laden zu kommen. Doch sie machten die Rechnung ohne eine aufmerksame Angestellte, die sofort die Filialleitung verständigte. Während ein Täterverdächtiger festgenommen werden konnte, entkam die zweite männliche Person. Die Beute im Wert von knapp 180 Euro ließ er zurück. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen.

Nach Auffahrunfall Öl auf der Fahrbahn Aus Unachtsamkeit verursachte ein Autofahrer am Samstagmittag einen Verkehrsunfall in der Luitpoldstraße, durch den die Fahrbahn stark verunreinigt wurde. Der Fahrzeugführer bemerkte zu spät, dass ein Wagen vor ihm an der roten Ampel angehalten hatte. Beim Aufprall verlor eines der Unfallfahrzeuge Öl, das sich aufgrund des Regens auf der kompletten Fahrbahn ausbreitete. Aufgrund der hohen Verkehrsgefährdung musste die Luitpoldstraße gut drei Stunden lang gesperrt werden, bis die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Verunreinigung schließlich beseitigt hatte. pol