Zerstörerisches Metallteil

Die Ladung war nur unzureichend gesichert: Ein Metallteil, das von der Ladefläche eines Lkw fiel, schlug am Mittwoch um 13 Uhr in die Frontscheibe eines Renaults ein, als das Auto auf der Staatsstraße 2205 auf Höhe Schweighof war, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Der Fahrer eines Klein-Lkw war mit Metallschrott auf der Ladefläche von Bad Rodach in Richtung Coburg unterwegs. Dabei fiel das 20 mal 30 cm große Metallteil genau in dem Moment von der Ladefläche, als eine 61-Jährige mit ihrem Renault an dem Lkw vorbeifuhr. Das Metallteil schlug in die Frontscheibe des Fahrzeugs ein, so dass diese splitterte. Glücklicherweise hielt die Scheibe dem Metallteil stand, es durchschlug sie nicht. Sowohl die Fahrerin als auch die Beifahrerin des Autos blieben unverletzt. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an dem Fahrzeug liegt bei 2000 Euro. Die Polizeiwache Bad Rodach ermittelt gegen den 75-jährigen Unfallverursacher, der seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte, wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. red