Zerkratzt: Audi beschädigt

Am Freitag wurde in der Zeit von 9.45 bis 9.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes "Am Kreisel" in Oerlenbach ein Audi A5 beschädigt. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der hinteren linken Seitentüre bis zum hinteren Kotflügel einen langen Lackkratzer fest. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Hinweise auf den Verursacher an die Polizei Bad Kissingen. pol