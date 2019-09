Nach der Sommerpause finden wieder regelmäßige Treffen, immer am letzten Mittwoch des Monats, im Zentrum für Aphasie und Schlaganfall im Seniorenzentrum Waldenfels in Bad Brückenau statt. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 25. September, von 10 bis 11 Uhr. Informationen gibt es dazu bei Inge Stumpf, Tel.: 09741/937 47 88. sek