Zentrum besteht seit zehn Jahren

Am 1. Mai 2009 weihte die Diakonie Bamberg-Forchheim das Tageszentrum in Mostviel ein. Angegliedert ist es an die Diakoniestation Gräfenberg und nicht nur für an Demenz erkrankte Menschen ein Ort, an dem sie tagsüber gut betreut und gefördert werden; das Angebot entlastet auch pflegende Angehörige Am kommenden Mittwoch, 1. Mai, wird Jubiläum gefeiert: Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Zelt-Gottesdienst am Tageszentrum in Mostviel. Anschließend stehen Grußworte, ein Mittagessen aus der hauseigenen Küche, Kaffee und Kuchen auf dem Programm. red