Die Bamberger Linke Liste (BaLi) hat an die Stadt Bamberg den Antrag gestellt, die Brandschutzzone in der Silvesternacht ab diesem Jahr auszuweiten. BaLi-Stadtrat Heinrich Schwimmbeck in der Pressemitteilung: "Die Bausubstanz des Weltkulturerbes liegt uns ebenso wie die Gesundheit der Menschen am Herzen!" Deshalb appelliert die BaLi, die schützenswerte Architektur rund um die Fußgängerzone, in der Bergstadt und in Bamberg-Mitte in die Schutzzone miteinzubeziehen. "In der Silvesternacht ist die Feinstaub- und Müllbelastung so hoch wie sonst nie im Jahr", ergänzt BaLi-Mitglied Paul Lehmann. Die Stadt solle deshalb ein zentrales Feuerwerk veranstalten und langfristig die Möglichkeit einer Lasershow in Betracht ziehen. red