Zentbechhofen feiert Kirchweih

Auf dem Festplatz der Brauerei Friedel findet von 12. bis 15. Juli die diesjährige Kirchweih statt, zu der der "Stammtisch Ponderosa" und das "Hüttla" einladen. Am Freitag um 18 Uhr gibt es Knöchla mit Kraut und der Kerwasbaum wird aufgestellt - musikalisch umrahmt von der "Blaskapelle Zentbechhofen". Es folgt der Bieranstich durch Bürgermeister Gerald Brehm und um 19 Uhr spielen "Die Stadelhofner" auf. Am Samstag findet um 15 Uhr ein Schafkopfrennen "kurzes Blatt" mit Solo, Wenz, Geier statt. Ab 19.30 Uhr sorgen die "Triefensteiner Musikanten" für Stimmung. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen im Festzelt, ab 11.30 Uhr ist Mittagstisch im Gasthaus Friedel, um 14.30 Uhr Kaffee und selbst gebackene Kuchen und um 15 Uhr gibt es Unterhaltungsmusik mit der "Blaskapelle Zentbechhofen" zu hören. Am Montag werden um 14 Uhr Kaffee und selbst gebackene Kuchen serviert, bevor zum Ausklang der Kirchweih gegen 18 Uhr "Markus Brand" aus der Oberpfalz auftritt und der "Göger rausgschlong" wird. red