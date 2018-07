Zentbechhofen feiert Kirchweih

Zur Kirchweih in Zentbechhofen wird der Stammtisch "Ponderosa" sein 50-jähriges Bestehen feiern. Die Festlichkeiten von Freitag, 6., bis Montag, 9. Juli, finden auf dem Festplatz der Brauerei Friedel statt. Auftakt ist am Freitag um 18 Uhr mit dem Kerwasbaum-Aufstellen und Unterhaltungsmusik mit der Blaskapelle Zentbechhofen sowie dem Bieranstich. Am Samstag wird ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten, ab 19.30 Uhr unterhalten die Triefensteiner Musikanten. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen im Festzelt. Weiter im Programm geht es um 11.30 Uhr mit fränkischem Mittagstisch, um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen und ab 15 Uhr mit Unterhaltungsmusik von der Blaskapelle Gremsdorf. Am Montag werden ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen serviert und um 18 Uhr spielt die Band "Scheinheilich" zum Kirchweihausklang. Danach sind alle Besucher zur Jubiläumsfeier eingeladen, die um 20 Uhr startet. An allen Tagen ist freier Eintritt. red