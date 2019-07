Zeltlager für Kinder in Krögelhof

Der TSV 1860 und die Bayerische Sportjugend veranstalten von Montag, 5., bis Freitag, 9. August, ein Zeltlager in Krögelhof. Eingeladen sind dazu Kinder von sieben bis 15 Jahren aus den Sportvereinen der Umgebung, die Spaß am Abenteuer in freier Natur haben. Informationen und Anmeldeformulare gibt es bei den Jugendbetreuern aller Abteilungen des TSV Staffelstein, beim Leiter des Zeltlagers unter Tel. 09573/3920, Mobil 0173/3953820, beim BSJ, Telefon 0175/1522054, oder im Internet unter www.tsv-staffelstein.de. red