Zeltlager für Freibeuter auf der Pirateninsel

Ahoi Piraten, keine Zeit für Landratten: Unter diesem Motto stachen die rund 110 Kinder und ihre 32 Betreuer dieses Jahr in Reutersbrunn in See. Abgeschnitten von der Außenwelt und den Festlandbewohnern konnte man sich dieses Jahr beim Zeltlager der Katholischen Landjugend Bewegung Bad Kissingen (KLJB) wieder über bestes Wetter freuen und gemeinsam eine wunderbare Woche verbringen.

Eröffnet wurde die Woche traditionell mit einem Gottesdienst, der alle noch einmal auf eine gesellige Zeit miteinander einstimmte. Um die Truppe schnell zusammenwachsen zu lassen, ging es gleich mit dem sogenannten Chaosspiel los. Hier wurden die kleinen Seeräuber in vier Gruppen aufgeteilt und bekamen die Aufgabe, ihre imaginäre Insel zu sichern und bewohnbar zu machen. Dazu mussten sie unter anderem ein Haus bauen, für Wasser sorgen und sich in die dunkelsten Ecken des Schwarzmarktes wagen, um sich ein Schwein zu besorgen. Dies verlangte alles von den Rabauken ab und sorgte für eine Menge Spaß.

Der zweite Landgang führte spät in der Nacht in ein noch völlig unbekanntes Stück Wald, in dem die eine oder andere schaurige Überraschung wartete. Um einen Seekoller zu vermeiden, nahmen alle eine Fahrt in ruhigere Gewässer auf, jeder durfte zur Abkühlung von der Planke aus in die seichten Fluten des Freibades Ebern hüpfen.

Lagerolympiade

Natürlich durften auch die Klassiker Lagerolympiade und das Dorfspiel nicht fehlen. Die Lagerfeuerabende klangen mit zünftigen Liedern aus. Die Stimmung unter den Matrosen war ausgelassen und es gab keinen Anlass für Meutereien.

Doch auch das Ziehen und Schwingen des eigenen Säbels blieb den Kindern nicht erspart. Drei ernstzunehmende Angriffe auf das eigene Schiff erfolgten im Laufe der Woche. Die fremden Seeräuber schlichen sich stets in der Nacht an und versuchten das Schiff zu übernehmen, in dem sie die Fahne stehlen wollten. Aber ein ums andere Mal gelang es den tapferen Kämpfern, den Eindringlingen den Garaus zumachen.

Ein weiteres Highlight am Ende der Reise war der Festabend. Hierfür wurde die gesamte Schatztruhe auf den Kopf gehauen, und das Leiterteam organisierte die wohl größten und bekanntesten Stars in der KLJB-Szene, mit denen die Klabauterbande bis in die frühen Morgenstunden feiern sollte. Für tänzerische Unterhaltung sorgten sowohl ein Frauen- als auch ein Männerballett, und um für die passende Optik zu sorgen, gab es auch einen Beautysalon, der sich der zerzausten Haare und der vom Salzwasser geplagten Haut annahm. Ein besonderer Dank galt Helmut Hämel, der durch das Bereitstellen eines Lkw den Transport deutlich erleichterte sowie allen anderen Unterstützern des Zeltlagers. red