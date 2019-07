Zeltlager der Küpser Lindenkids

Die Küpser Lindenkids halten von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 5. August, ein Zeltlager am Ebensfelder Badesee ab. Treffpunkt ist am Donnerstag um 10 Uhr am "Florianstübla". An den weiteren Tagen finden unter anderen eine Schnitzeljagd, ein Besuch der Fußballgolf-Anlage in Grundfeld sowie bei genügend Wasserstand auch eine Fahrt mit dem Schlauchboot von Wiesen nach Ebensfeld statt. Am Sonntag nach dem Frühstück endet das Zeltlager. Für die Küpser Lindenkids ist die Teilnahme am Zeltlager kostenlos. Erwachsene und Nichtmitglieder zahlen ein Verpflegungsgeld. Anmeldungen nehmen Hansi (Tel. 6557) oder Walli (Tel. 6164) entgegen. red