Für das Zeltlager der katholischen Jugend Neudrossenfeld vom 5. bis 11. August sind noch Plätze frei. Die Zelte werden für die Kinder (ab acht Jahren) in der zweiten Sommerferienwoche auf dem Rauschenberg bei Wickendorf/Teuschnitz aufgeschlagen. Es soll in kleinen Zelten geschlafen werden, deshalb kann jeder sein eigenes Zelt mitbringen. Los geht es am Sonntag, 5. August, gegen 15 Uhr auf dem Patz auf dem Rauschenberg. Die Hin- und Rückfahrt erfolgt in Fahrgemeinschaften. Plätze werden bei Bedarf vermittelt. Die Heimreise erfolgt am Samstag, 11.August, um 11 Uhr. Das Programm ist vielfältig und beinhaltet Lagerolympiade, Schnitzeljagd, Zeltdisco und Lagerfeuerromantik. Außerdem muss der Wimpel gegen "Angreifer" verteidigt werden.Anmeldungen sind bis 25. Juli bei Marco Zapf (09203/918765, E-Mail: zeltlager-ndf@gmx.de) möglich. Infos auch im Internet unter www.kath-kirche-neudrossenfeld.de . red