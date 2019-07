Zeltlager bietet jungen Leuten viel Spaß und Abwechslung

In der ersten Ferienwoche schlugen 24 Burschen von neun bis 13 Jahren und die Mitarbeiter der CVJM- Kreisverbindung Ebern ihre Zelte auf dem Sportgelände in Hellingen bei Königsberg auf.

Bereits am Sonntag nahm die Mannschaft am Gottesdienst im Freien der evangelischen Kirchengemeinden der Region Königsberg teil. Es gab und gibt in dieser Woche eine Menge an Angeboten im und ums Lager, wie zum Beispiel Geländespiele, Indiaca oder Fußball. An Turnieren werden Cross-Boccia, Geschicklichkeitslauf, Armbrust- und Torwandschießen angeboten. Bei den täglichen Bibelarbeiten geht es um Petrus, den bekannten Jünger aus dem Neuen Testament.

Jeden Abend versammeln sich alle am Lagerfeuer bei Singen, Spielen und einer Fortsetzungsgeschichte. An Ausflügen sind die Fahrt zum Baumwipfelpfad Steigerwald bei Ebrach sowie die Museumsbesuche in Rügheim (Familie Kaufmann) und in Mechenried (Feuerwehrmuseum) die Höhepunkte. Durch die historische Stadt Königsberg führt der Nachtwächter, teilte der CVJM Ebern weiter mit. red