Zeltlager auf Weltreise

Großer Beliebtheit erfreut sich das traditionelle Ministranten-Zeltlager der Pfarreiengemeinschaft Saalethal. Rund 100 Teilnehmer, davon ungefähr 30 Betreuer, erlebten am Zeltplatz Fornbach bei Rödenthal/Coburg sechs prall gefüllte Tage mit Action und Lagerfeuer-Romantik. Besonders schön dabei war die Tatsache, dass viele Jugendliche und junge Erwachsene, ehemalige Ministranten, ebenfalls aktiv zum Erfolg des Lagers beitrugen.Die Betreuer der Altardiener aus Euerdorf , Aura, Ramsthal, Sulzthal und Wirmsthal hatten für das Lager das Thema "Weltreise" ausgesucht. Dementsprechend gab es zahlreiche Angebote, wie zum Beispiel beim Basteln von einer Handtrommel oder einer Glitzer-Weltkugel und vielem mehr. In einem gemeinsamen Projekt wurde auf einem großen Tuch die Welt dargestellt. Jede Gemeinde übernahm die Gestaltung eines Kontinents. Mit einem Handabdruck verewigten sich alle Künstler grenzübergreifend. Auch die kulinarischen Köstlichkeiten waren international: Aus Mexiko, Amerika, Argentinien und Österreich.Ein Ausflug wurde zur Veste Coburg unternommen. In der Burganlage konnten die Ministranten nicht nur berühmte Gemälde von Lucas Cranach, Matthias Grünewald und Tilman Riemenschneider bewundern. Es gab zahlreiche Infos und Gegenstände aus dem mittelalterlichen Leben. Zudem stand ein Schwimmbadbesuch an. International wurde es bei der Lagerolympiade, bei der es zu einer Modenschau nach Mailand ging, Piratengold in der Karibik gesucht wurde oder Diskus-Wurf absolviert wurde. Köpfchen war gefragt beim Welt-Quiz. Ein fester Programmpunkt ist stets ein Lager-Gottesdienst.