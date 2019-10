Zeltkirmes wird gefeiert

Auch in diesem Jahr wird die Zeltkirmes in Oberweißenbrunn auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses gefeiert. Los geht es am Samstag, 5. Oktober, um 13.30 Uhr mit einem Festzug zum Aufstellen des Kirmesbaums am Feuerwehrhaus. Anschließend ist Festbetrieb im Festzelt, ab 21 Uhr spielt "Dance the Funky Chicken". Der Sonntag beginnt um 11.30 Uhr mit einem Mittagessen. Der Festumzug zum Feuerwehrhaus mit Plantanz der Kirmespaare beginnt um 13.30 Uhr. Anschließend steht Unterhaltung im Festzelt mit der "Rhöner Musikkapelle Oberweißenbrunn" auf dem Programm. Ab 16.30 Uhr findet die Baumversteigerung statt. Zum Abschluss gibt es Partymusik und ab 17.30 Uhr ofenfrischen Zwiebelplootz mit Federweißer. bem