Zeltkerwa in Klebheim

Vom 2. bis 5. Oktober findet die Klebheimer Zeltkerwa statt. Sie startet am Mittwoch um 20 Uhr mit DJ Jürgen. Am Donnerstag beginnen die Klebheimer um 9.30 Uhr mit einer Schlachtschüssel im Festzelt. Ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) findet das Schafkopfrennen im Festzelt statt.

Am Freitag sind die Organisatoren vom Traditionsverein Klebheim stolz, nach dem Bieranstich ab 19.30 Uhr das 20 "Edelherb"-Bandjubiläum feiern zu können. Die Gäste erwarten neben ehemaligen Bandmitgliedern und anderen Special Guests viele weitere Überraschungen. Am Samstag wird um 15 Uhr der Kerwa-Baum aufgestellt, dann ist Zeltbetrieb. Zum Abschluss rockt am Samstag ab 21 Uhr "Edelherb" das Zelt. red