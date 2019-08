Zelten mit den Minis

Zelten mit der Ministrantengruppe, so hieß es am Wochenende am Sportplatz in Albertshausen für die zwölf Ministranten. Nicht nur zum besseren Kennenlernen der vier "Neuen", sondern auch als Dankeschön für ihren Einsatz beim Ministrieren. Dafür wurde gegrillt, Lagerfeuer mit Stockbrot und eine Nachtwanderung gemacht. Am Morgen nach dem Frühstück und Abbau der Zelte ging es wieder nach Hause. Die Betreuerinnen lobten den Zusammenhalt der Gruppe. So soll es bald mal wieder heißen, "die Ministranten treffen sich". red