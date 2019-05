Zeller und Lischke führen den Tonkünstlerverband

Der Tonkünstlerverband Coburg-Kronach-Lichtenfels hat einen neuen Vorstand. Mit der Konzertpianistin und Instrumentalpädagogin Barbara Zeller als Vorsitzender und Wolfgang Lischke, Dirigent und Musiklehrer am musischen Gymnasium Albertinum, als Zweitem Vorsitzenden finden sich bereits zwei engagierte Persönlichkeiten des Coburger Musiklebens wieder. Ergänzt durch Nele Gramß, Sängerin und Gesangspädagogin (Schriftführerin), und Anette Weidinger (Schatzmeisterin) und die beiden Beisitzer Vladimir Sigarev für die Instrumentengruppe Schlagzeug und Beatrix Seidlitz für die Instrumentengruppe Streicher bietet der regionale Tonkünstlerverband nun ein breites Spektrum an Ansprechpartnern aus verschiedenen Sparten des Musiklebens, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch eine Präsenz im Kulturladen Judengasse 22 besteht neuerdings auch die Möglichkeit, bei Fragen und Anliegen persönlich beraten zu werden und Anträge, Mitgliedschaft, Angebote des DTKV (Deutscher Tonkünstlerverband) und des TKVB (Landesverband Bayerischer Tonkünstler) einzusehen, ebenso gerne auch bei den kommenden Veranstaltungen, die der Regionalverband in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im Mai geplant hat, zum Beispiel "sounds der Zukunft" der Hochschule Coburg am Donnerstag, 23. Mai (www.hs-coburg.de/soundsderzukunft).

In Deutschland haben die Tonkünstlerverbände eine lange Tradition, die bis auf Franz Liszt zurückgeht. Eine zentrale Idee des Tonkünstlerverbandes ist, dass sich Musiker zusammenschließen, um gemeinsam etwas zu gestalten: Schülerkonzerte, Meisterkonzerte, Konzerte mit Neuer Musik, Workshops und vieles mehr. Auf diese Weise hat sich ein Netzwerk gebildet, das zahlreiche Synergien öffnet. Dies ist nicht nur für junge Musiker hilfreich, sondern eröffnet im gesamten Berufsleben Chancen.

Darüber hinaus bietet der Tonkünstlerverband seinen Mitgliedern Beratung in Berufsfragen, aktuelle Informationen über das Musikleben durch das Abonnement der neuen Musikzeitung, Vergünstigungen bei Versicherungen, juristische Hilfe, sowie Projektförderungen für freiberufliche MusikpädagogInnen und Private Musikinstitute und vieles mehr. red