Zeller Musikanten spielen auf

Am Samstag, 14. Dezember, 17.30 Uhr, findet in der Marienkirche in Zell das Adventskonzert der Zeller Musikanten statt. Unter dem Titel "Lieder und Musik zur Adventszeit" werden traditionelle und moderne Lieder dargeboten. Die Musiker spielen unter Leitung von Dirigent Pascal Cieplik. Weitere Mitwirkende sind der Kinder- und Jugendchor Haßfurt unter Leitung von Johannes Eirich, Elfriede Klauer an der Orgel, Heike Huttner sowie die Jüngsten des Musikvereins Zell, die Kinder der "Rasselbande" mit ihrer Leiterin Britta Gonnert, und die Nachwuchsmusikanten der Zeller "KlangGäng" (im Bild). Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert treffen sich Musiker und Gäste vor der Kirche. Foto: Andrea Echaniz Gerhard