Zeller Musikanten gestalten Sommerkonzert

Die Zeller Musikanten laden für Samstag, 20. Juli, ab 19 Uhr zum sommerlichen Konzert unter dem Motto "Wörscht mit Musik" ein. Die Musiker mit ihrem Dirigenten Pascal Cieplik wollen den Außenbereich der Vinothek Sponsel ab 20 Uhr in eine Konzertbühne umwandeln. Präsentieren darf sich zudem der Nachwuchs, die "KlangGäng" mit Dirigentin Andrea Echaniz-Gerhard. Bei schlechtem Wetter wird das Open-Air-Konzert ins Sportheim verlegt. Anders als in den letzten Jahren haben sich die Zeller Musikanten für ein Programm entschieden, das aus dem alten und neuen Repertoire besteht. So erklingt ein bunter musikalischer Mix verschiedener Stilrichtungen - von langsam bis fetzig, von böhmisch bis modern, von Mosch über Gilbert O'Sullivan bis Timo Dellweg, von Walzer über Polka und Swing bis Rock 'n' Roll. Für das leibliche Wohl ("Wörscht") sorgt der Musikverein, wie er mitteilte. Der Eintritt ist frei. Das Bild der Kapelle entstand jüngst beim Gemeindemusikfest. Foto: Marco Depner