Zell müht sich gegen Schlusslicht Koppenwind - Heubach siegt deutlich

Koppenwind verlangt dem Spitzenreiter der Fußball-A-Klasse Schweinfurt 5 alles ab, geht am Ende jedoch leer aus.



A-Klasse Schweinfurt 3

SC Hesselbach II -

TV Haßfurt II 1:4

Tor für Hesselbach: 1:0 Kolano (31.); Tore für Haßfurt: 1:1, 1:2 Weniger (44., 49.), 1:3 Schmitt (66.), 1:4 Giesbrecht (90.)

TSV Gochsheim III -

SG Steinbach II 4:0

Tore: 1:0 Kohl (4.), 2:0 Riegler (25.), 3:0 Gomer-Strätz (45., Elfmeter), 4:0 Puhalo (81.), Rote Karte: Mohren (60., S.)

TSV Knetzgau II -

Jahn Schweinfurt II 0:2

Tore: 0:1, 0:2 Moisejew (12., Elfmeter, 21.)

TV Haßfurt II -

TSV Schonungen II 4:2

Tore für Haßfurt: 1:0, 2:0, 4:2 Weniger (18., 29., 88.), 3:0 Schmitt (68.); Tore für Schonungen: Unbekannt



A-Klasse Schweinfurt 5

SC Lußberg -

Spfr. Steinsfeld 5:2

Tore für Lußberg: 1:0 Heppel (5.), 2:1, 3:1 Bergmüller (24., 34.), 4:1, 5:2 Will (40., 90.), Tore für Steinsfeld: 1:1 Werner (10.), 4:2 Ries (55.)

FC Augsfeld - SG Fürnbach 3:1

Tore für Augsfeld: 1:0 Hußlein (25.), 2:0 Hept (43.), 3:1 Viernekes (92.), Tor für Fürnbach: 2:1 Tekin (48.)

TSV Limbach -

TSV Wonfurt 0:2

Tore: 0:1 Stapf (4.), 0:2 Meißner (71.)

SC Stettfeld -

SpVgg Roßstadt 4:0

Tore: 1:0 Lang (24.), 2:0 Beck (36.), 3:0 Hümmer (85.), 4:0 Fröhling (87.)

TSV Zell - SC Koppenwind 3:2

Tore für Zell: 1:1 Herold (73. Elfmeter), 2:1, 3:2 Eberwein (78., 95.), Tore für Koppenwind: 0:1 Kanetas (42.), 2:2 Müller (80., Elfmeter)

FC Zeil -

SpVgg Untersteinbach 1:3

Tor für Zeil: 1:1 Amend (45+1), Tore für Untersteinbach: 0:1 Neidnig (43.), 1:2, 1:3 Rügemer (57., 67.), Rot: Rößner (62., Z.)



A-Klasse Schweinfurt 6

RSV Buch - SSV Gädheim 2:0

Tore: 1:0 Pham (27.), 2:0 Bohnengel (71.), Rot: Helbig (84., G.)

SG Pfaffendorf -

SG Abersfeld 2:3

Tore für Pfaffendorf: 1:0 , 2:3 Klebrig (10., 90.), Tore für Abersfeld: 1:1 Wahler (64.), 1:2, 1:3 Schmitt (72., 77.)

SG Lendershausen -

SG Oberhohenried 2:1

Tore für Lendershausen: 1:0 Bönisch (13.), 2:1 Kempf (58.), Tor für Oberhohenried: 1:1 Egelkraut (21. Eigentor) Gelb-rot: Obermeyer (35., L.), Zösch (89., O.)

FC Kleinsteinach -

1900 Schweinfurt 2:2

Tore für Kleinsteinach: 1:0 Hesse (11.), 2:2 Oppermann (82.), Tore für Schweinfurt: 1:1 Rau (20.), 1:2 Knappke (36.)



B-Klasse Schweinfurt 3

RSV Unterschleichach II -

FC Knetzgau 2:3

Tore für Unterschleichach: 1:1 Reitz (30.), 2:2 Bezold (50.), Tore für Knetzgau: 0:1, 1:2 Bergmann (15., 44.), 2:3 Dango (55.)



B-Klasse Schweinfurt 4

TV Obertheres -

SG Marktsteinach 2:3

Tore für Obertheres: 1:3 Stark (73.), 2:3 Gerike (85.), Tore für Marktsteinach: 0:1, 0:2 Müller (32., 37.), 0:3 Handel (58.), Gelb-rot: Müller (88. M.)



A-Klasse Coburg 3

SV Heubach -

TSV Untersiemau 4:0

Tore: 1:0 Darte (13.), 2:0 Simon Schorn (22.), 3:0 Holzwarth (85.), 4:0 Duarte (87.)

SVM Untermerzbach -

FC Bad Rodach 2:1

Tore für SVM: Speer, Jagelski

SV Weidach -

FC Frickendorf 4:0

Tore: 1:0 Ott (10.), 2:0, 3:0 Cox (25., 36.), 4:0 Leitzinger (56.)



A-Klasse Coburg 4

TSV Pfarrweisach II -

Coburg Locals II 0:2

Tore: 0:1 Bagrammjan (31., Elfmeter), 0:2 Heide (38.)

SV Heilgersdorf II -

SV Großgarnstadt II 1:0

Tor: 1:0 Bartin (70.)



A-Klasse Bamberg 3

VfL Mürsbach -

SC Unteroberndorf 1:5

Tor für Mürsbach: Lurtz

TSC Bamberg -

SG Reckendorf/Ger. abgebr.

Die Partie wurde nach Unruhen in der 80. Minute abgebrochen.