Zell erstmals um 1270 erwähnt

Mark Werner ist Mitglied des Historischen Vereins Landkreis Haßberge und als geschichtsinteressierter Sander sehr eng auch der Zeller Geschichte verbunden. Dem Fränkischen Tag übermittelte er folgende kleine Frühgeschichte von Zell, deren Inhalt nach seinen Angaben auf der Arbeit von anerkannten Wissenschaftlern beruht. Konkret sei dies der historische Atlas von Bayern (Ausgabe Haßfurt von Alexander Tittmann, München 2002).

Funde aus der umgebenden Flur reichen demnach zurück bis in die Jungsteinzeit, was eine Besiedlung des Raumes seit frühester Zeit belegt. Die Gipfel der nahen Knetzberge waren zwischen 1500 vor Christus und dem Mittelalter teilweise besiedelt, wovon Funde und sichtbare Wälle zeugen. Auch in Völkerwanderungszeit und Frühmittelalter muss, wie Mark Werner schreibt, von einer Besiedlung des Raumes ausgegangen werden, wenngleich man jedoch nicht zwingend schon ein ortsfestes Dorf mit Kirche voraussetzen darf.

Der Schleier der Geschichte lüftet sich etwas um 1111 nach Christus, als Bischof Otto von Bamberg auf dem Schlossberg die Burg Ebersberg errichten ließ. Auf dem benachbarten Berg gleichen Namens findet sich zudem ein Burgstall unbekannten Alters. Ob es sich hierbei um eine Vorgängeranlage oder ein Bauwerk handelte, das im Zusammenhang mit der Burg Ottos zu sehen ist, muss erst noch archäologisch geklärt werden.

Ebenso verhält es sich mit dem Burgstall "Heidenschloss" im Böhlgrund. Da sich auch auf dem kleinen Knetzberg noch ein Burgstall befindet, liegt Zell am Ebersberg gewissermaßen inmitten einer alten Burgenlandschaft mit historisch unbekannten Ursprüngen. Da die Bamberger Besitzungen sich jedoch von Zeil aus bis tief in den Böhlgrund hinein erstreckten und somit ringsum von Würzburger Territorium umgeben waren, liegt ein Zusammenhang von hohem Schutzbedürfnis und Burgendichte nahe.

Die auch heute noch oft zu lesende Zahl 1011 geht auf einen Schreibfehler aus dem 19. Jahrhundert zurück, der leider immer noch häufig unbemerkt zitiert wird. Auch Schilderungen über einen Turmhügel der "Frankenzeit", die hohe Bedeutung der vorbeiführenden Straßen oder gar die Funktion als Zoll- und Raststätte der Bischöfe entstammen wohl eher lokalpatriotischer Burgenromantik. Belege und Indizien sind hierfür jedenfalls nicht bekannt.

Der Ortsname Zell wird erstmalig um 1270 greifbar und könnte auf einen Mönchssitz, aber auch auf einen zur Burg gehörenden Wirtschaftshof zurückgehen. So werden 1348 neben einer Curia auch 29 Grundholden und zwei Mühlen erwähnt. Die Burghut hatten verschiedene Ministeriale inne, und zu Beginn des 14. Jahrhunderts nennt sich ein Geschlecht von Ebersberg.

Die Entwicklung des Dorfes dürfte von der Aufgabe nahe gelegener Höfe und Weiler profitiert haben. So ist eine Wüstung Mittelholz überliefert, und auch für den Böhlgrund ist wüst gefallenes Kulturland und erwähnter Burgstall "Heidenschloss" bekannt. Die Pfarrei ist unbekannten Alters, wird aber 1449 wieder bestätigt. Die Burg wird wohl im Bauernkrieg 1525 beschädigt und soll im 30-jährigen Krieg 1634 zerstört worden sein. Spätestens seitdem diente die Ruine als Steinbruch, weshalb schon seit den 1970er Jahren nur noch ein kleiner Mauerrest von der einstigen Amtsburg übrig geblieben ist. Seit 1973 ist der Schlossberg ein Aussichtspunkt von einzigartiger Lage, und der Winzerort Zell zu seinen Füßen lockt mit guten Weinen in seine Heckenwirtschaften.