Am Sonntag, 17. Februar, steht im evangelischen Gottesdienst in Weismain ab 10.15 Uhr mit dem Liederdichter Georg Neumark wieder ein "Zeitzeuge" des Dreißigjährigen Kriegs im Mittelpunkt. Zudem berichtet Pfarrer Ulrich Jobst davon, wie der Krieg auch Weismain getroffen hat. In Buchau wird am Sonntag kein Gottesdienst gefeiert. red