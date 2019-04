Zeitweise in drei Räumen geprobt

Nachdem die Blaskapelle Schwürbitz in den vergangenen Wochen fleißig geprobt hat, wird am Ostersonntag ein wirklich hochklassiges Konzert zu hören sein. Zeitweise teilten sich die gut 30 Musiker auf drei Räumlichkeiten im Pfarrzentrum St. Josef auf, um "satzweise" zu proben. Während Dirigent Michael Stettner mit dem "tiefen Blech" und den Schlagzeugern probte, hatte es der Vorsitzende und langjährige Dirigent Oswald Kremer mit "hohem Blech" und "Holz" zu tun. Petr Horejsi probte mit seinen Trompeterkollegen.

Für das Osterkonzert am Ostersonntag, 21. April, gibt es noch Karten bei den Vorverkaufsstellen, der Tankstelle Strobler in Schwürbitz und der Bäckerei Sünkel in Lettenreuth sowie im Edeka-Markt von Michelau.

Die Turnhalle Schwürbitz ist ab 18 Uhr geöffnet. Das Konzert beginnt bei guter Verpflegung um 19.30 Uhr. sm