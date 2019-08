Zeitschenker starten

Das Projekt "Zeitschenker" der Sozialstiftung Bamberg und der Visit-Gruppe beginnt am Freitag, 13. September, 14 Uhr, bei Visit (Würzburger Straße 65) mit der Vorstellung der Dozenten. Die "Zeitschenker" der Sozialstiftung sind Ehrenamtliche, die für Senioren im Alltag da sind - sei es mit der Unterstützung beim Einkauf, der Begleitung zum Arzttermin oder einfach einem warmen Lächeln. Bei einer kostenlosen "Qualifizierung zum Seniorenbegleiter" geben erfahrene Dozenten an insgesamt 17 Terminen ihr Wissen an alle Interessenten weiter. Nach Ablauf aller Termine gibt es ein Teilnahmezertifikat. red