Zeitreise mit Vokalensemble "Tonart"

Das Vokalensemble "Tonart" bietet am morgigen Samstag, 23. November, um 18.30 Uhr eine Zeitreise mit Werken von Comedian Harmonists bis Queen an. Die Veranstaltung findet im Saal der Gastwirtschaft Schrauder in Steinfeld statt. Nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Der Erlös kommt Kindern in Tuxpan, Mexiko, zugute. red