Zeitreise in die 20er

Charmant und mit viel Witz präsentieren die Künstler Marcelini (mit Zauberkunst, Bauchreden und Gesang) und Thomas Meyer (am Klavier) "ihre" Zeit. Sie entführen das Publikum in die wunderbare Zeit des Varietés, der Couplets und der eleganten Unterhaltung in den Berliner Salons. Sie bieten eine bunte Mischung aus klassischer Zauberkunst der damaligen Zeit, die alte Varietékunst der Ventriloquistik (Bauchreden), lustige und originelle Couplets, die heute fast keiner mehr kennt, sowie Evergreens und witzige Geschichten aus dieser Epoche. Die Zuschauer tauchen ein in diese verrückte, verruchte und doch wunderbare und elegante Zeit.

Marcelini alias Marcus Geuss hat eigentlich etwas Vernünftiges gelernt: Schriftsetzer. Doch bald merkte er, dass sein Herz der Zauberei gehört. Er studierte an der Akademie der Zauberschule Ulm, gründete einen Zauberladen mit angeschlossenem Kleinkunst-Theater. Im Jahr 2000 entdeckte er die Kunst des Bauchredens für sich und traf Oskar (seinen Hund) in einer Nürnberger Messehalle, und es war Liebe auf den ersten Blick. Seitdem sind sie (auf der Bühne) ein Paar. Mit Oskar tourt er seitdem durch Deutschland. 2007 wurde er mit dem "Internationalen Showpreis" ausgezeichnet und 2008 zum "Künstler des Jahres" als bester Bauchredner gekürt. Im Januar 2011 feierte das Programm mit Thomas Meyer seine Premiere im Zauberwelt-Kleinkunsttheater.

Thomas Meyers große Liebe galt schon immer der Musik. Er absolvierte ein Studium an der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth und machte eine Ausbildung zum Tontechniker. Neben seiner Arbeit als Musiklehrer und Kantor gab er unzählige Konzerte im U-und E-Bereich, ist als Chorleiter und Dirigent tätig und gründete in Lichtenfels sein Ton- und Videoproduktionsstudio "Classic Concept".

Karten sind im Vorverkauf für 15 Euro bei der Tourist-Information Lichtenfels, Marktplatz 10, Telefon 09571/795101, erhältlich (an der Abendkasse kosten sie 17 Euro). red