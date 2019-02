Zeitreise im Schiefertafelmuseum

Die Volkshochschule Kreis Kronach und das Deutsche Schiefertafelmuseum laden in Kooperation zu einer Zeitreise mit Nicole Wittig in die Hochzeit der Schieferverarbeitung im Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirge ein. Die Führung ist geeignet für Erwachsene und führt durch das gesamte Museum. Zusätzlich wird parallel mit Manja Hünlein eine kindgerechte Führung mit vielen praktischen Möglichkeiten für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren angeboten. Die Führungen finden am Samstag, 2. März, 10 bis 11.30 Uhr, Schiefertafelmuseum, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red