Zeitlos und unvergessen

Beeindruckend dicht am Original präsentiert das schottische Duo "Bookends" die unvergessene Musik von Simon & Garfunkel. Dan Haynes und Pete Richard zeigen die mit Abstand authentischste Tribute-Show, schreibt der Veranstalter Hypertension-Music-Entertainment GmbH. Im Rahmen ihrer Deutschland-Tour findet am Sonntag, 27. Oktober, 19 Uhr, das Konzert in Bad Neustadt statt. "Simon & Garfunkel - Through the years in concert", ist eine Zeitreise in die wunderbare Musikwelt eines der erfolgreichsten amerikanischen Folk-Duos aller Zeiten. In der Darbietung von Bookends klingen The Boxer, Sound Of Silence, Mrs. Robinson oder Bridge Over Troubled Water frisch und zeitlos. Das zweistündige Konzert ist gefüllt mit zeitlosen und unvergessenen Hits. red