Zeitgenössische Glaskunst und Malerei sind zu Gast auf der Giechburg

"Cosmos Glas" heißt die Ausstellung, die am kommenden Sonntag um 15 Uhr auf der Giechburg durch Landrat Johann Kalb (CSU) eröffnet wird. Die Künstler freuen sich über zahlreiche interessierte Gäste bei der Vernissage, teilt das Landratsamt mit. Zu sehen ist zeitgenössische Glaskunst und Malerei von Silvia Lobenhofer-Albrecht, Sabine Nein, Reiner Schlestein, Mary Sych und Alkie Osterland.

Die Skulpturen, (Glas-)Bilder und Installationen haben als verbindendes Element das Material, in dem sie alle das für sie ideale Medium für ihren künstlerischen Ausdruck gefunden haben. Die Ausstellung zeigt sich den Besuchern in diesem besonderen Ambiente vielfältig in Themen und Technik, berichten die Initiatoren.

Fragile Transparenz

Die Eigenschaften des Glases, sein glatter Glanz, die lichte Transparenz und durchscheinende Farbigkeit und vor allem seine Fragilität lässt vielfältige Assoziationen des Betrachters zu. Bei allen Arbeiten zeigt sich zerbrechliche Schönheit.

Die fünf Künstler stellen ihre Werke in ganz Deutschland und in Europa aus und sind Teilnehmer an wichtigen Wettbewerben und Ausstellungen in der Glaskunstszene. Silvia Lobenhofer-Albrecht, die maßgeblich an dem Zustandekommen dieser außergewöhnlichen Ausstellung beteiligt war, kommt aus der Architektur und Malerei. Das sieht man ihren Arbeiten an, die alle sorgfältig konstruiert sind und die das Malerische nicht verleugnen. Sie stellt deshalb zu ihren Glasarbeiten auch ihre ausdrucksstarken Bilder aus, die ihre Themen in zweierlei "Sprachen" ausloten.

Sabine Nein zeigt Assemblagen, die Holz, Metall und Fundstücke mit geschliffenem Glas kombinieren. Mit hintergründigen Humor und technischer Versiertheit begeistert sie in vielen Ausstellungen in ganz Deutschland Sammler und Besucher.

Reiner Schlestein aus Hessen stellt mit seinen Arbeiten den Menschen in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Seine Figuren sind aus halbopakem Glas, in Formen geschmolzen und leuchten in fließenden Bewegungen.

Auch mit Kombinationen verschiedener Materialien arbeitet Mary Sych in ihren bewegenden Installationen; Fragilität und Verletzungen, Goldglanz und Alltagsgegenstände erzählen spannend und ernst von ihren Themen.

Schwarze Holzstämme, auf denen leise leuchtende massive Glashäuser ruhen, begegnen den Besuchern in den Räumen von Alkie Osterland. Sie vermitteln in ihrer Schlichtheit große Konzentration und Ruhe. Die gläsernen lichtdurchfluteten Landschaften in starken Farben als große Glasbilder im selben Raum lassen den Betrachter eintauchen in die sehnsuchtsvolle Ferne, ähnlich dem Blick von der Höhe der Giechburg in die Weite des Landes. red