Zeiten und Gottesdienste

Für die Schüler der Grund- und Mittelschule Bad Bocklet beginnt der Unterricht am Dienstag, 10.September. Unterrichtsbeginn ist für alle Schüler in Bad Bocklet um 8 Uhr, für die Klassen im Schulhaus Steinach bereits um 7.50 Uhr. Der Unterricht endet an diesem Tag in Steinach um 11.05 Uhr und in Bad Bocklet um 11.15 Uhr. Die Klassen 1 bis 3 sind im Schulhaus Steinach untergebracht, ab Klasse 4 im Schulhaus Bad Bocklet. Die täglichen Busabfahrtszeiten haben sich nicht geändert.

Für die Kinder, die eingeschult werden, gilt eine gesonderte Regelung. Der Unterricht für die 1. Klassen beginnt am ersten Schultag um 9 Uhr im Schulhaus Steinach. Schulschluss ist um 10.30 Uhr. Für die Schulanfänger und Eltern fährt an diesem Tag ein zusätzlicher Bus mit den Abfahrtszeiten: 8.35 Uhr Großenbrach, 8.40 Uhr Bad Bocklet, 8.45 Uhr Aschach, 8.50 Uhr Hohn. Die Anfangsgottesdienste finden am Freitag, 13. September, 9.30 Uhr für die Klassen 1-3 in der Kirche in Steinach und um 8.15 Uhr für die Klassen 4-9 in der evangelischen Kirche in Bad Bocklet statt. red