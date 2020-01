"Endlich 'nauswärts" denkt sich so mancher zum Lichtmesstag am Sonntag, 2. Februar. Für die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge ist das der rechte Moment, die Pilgersaison zu eröffnen. Start ist am Sonntag um 10 Uhr am Bahnhof Lichtenfels. Entlang der Strecke bieten die Gotteshäuser Momente zum Innehalten und zum Gebet. Ende ist gegen 17 Uhr. Unterwegs besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Weitere Informationen unter der Rufnummer 09573/340835. red