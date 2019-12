Zeit zum Flechten

Die Umweltstation Weismain bietet unter dem Motto "Weidenwochen" zwei mehrtägige Kurse zum Flechten mit Weiden an. Der erste Termin vom 20. bis 22. Februar 2020 ist für Einsteiger gedacht und beinhaltet neben der Einführung in Flechttechniken auch die Weidenernte und -sortierung sowie den Besuch bei einem Händler. Der zweite Kurs vom 26. bis 28. März 2020 wendet sich an Fortgeschrittene, die an aufwendigeren Objekten arbeiten. Kursleiterinnen sind jeweils Gitti Klitzner und Kerstin Schmidt. Beginn ist jeweils am Donnerstag um 9 Uhr, Ende am Samstag um 13 Uhr. Die Kursgebühr von 160 Euro und beinhaltet neben dem Material auch Mittagessen und Getränke (Anmeldung und weitere Infos bei der Umweltstation Weismain, Kirchplatz 11, Telefon 09575/921455, E-Mail umweltstation@landkreis-lichtenfels.de). red