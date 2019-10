Zeit-T-räume mit Jahreiß

In der Tagungsstätte Hohe Rhön wird in der Regel alle zwei Monate eine Zeit-T-räume Veranstaltung angeboten. Zeit-T-räume heißt, Zeit und Raum für Glaube, Liebe, Hoffnung, Gebet, Musik, Gemeinschaft und Gastfreundschaft. Die nächste Veranstaltung findet am Sonntag, 6. Oktober, ab 17 Uhr statt. Verkündiger ist der evangelische Pfarrer Gerhard Jahreiß. Er wird zu dem Thema "Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig" sprechen. Es gibt ein spezielles Programm für Kinder von fünf bis zwölf Jahren sowie für Eltern mit Kleinkindern eine Übertragung. bem