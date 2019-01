Zeit-T-räume in der Tagungsstätte

Am Sonntag, 3. Februar, starten die Zeit-T-räume Veranstaltungen 2019 in der Tagungsstätte Hohe Rhön in Haselbach. Daniel Harter ist an diesem Sonntag zu Gast. Beginn ist um 17 Uhr. Das Café öffnet ab 14 Uhr.Während der Verkündigung gibt es ein Programm für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren sowie eine Übertragung für Eltern mit Kleinkindern. Im Anschluss können alle Teilnehmer an Gesprächen teilnehmen. bem