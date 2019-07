Zeit für Spiel und Spaß

Wenn Kids rund um die Sportanlagen des Kronacher Schulzentrums das Gelände stürmen, im Schlepptau Eltern und Großeltern, die dem Tempo kaum folgen können, dann bedeutet das in der Regel: Es ist wieder Kreisspielfest und damit Zeit für Spiel, Spaß und Spannung rund um die verschiedenen Stationen. Am Sonntag, 14. Juli, ab 13 Uhr ist Startschuss für dieses alljährliche Angebot des Kreisjugendrings.

Eva Wicklein, die sich mit ihrem Team um die Organisation kümmert, freut sich auch in diesem Jahr über ein paar neue Angebote: "Es wird einen Rolly Toys Parcours geben, in dem man mit kleinen Traktoren, Lkws, Baggern und Bobby-Cars herumtoben kann. Außerdem bietet der Steinwiesener Sportverein Slacklines und Bewegung an."

Zum ersten Mal sollen auch die Kronacher "Royals" mit ihrem Baseballteam eine Station bespielen und anleiten. "Und wir freuen uns, dass das Kids-Orchester Küps auftreten wird." Die Laufzettel werde es auch in diesem Jahr wieder geben. Wer darauf Stempel von zehn Stationen sammelt, erhält einen Ferienpass mit vielen Ermäßigungen für die Sommerferien. Den Erlös aus dem Kuchenbuffet will man einem sozialen Projekt im Landkreis spenden.

Um das ganze Fest zu organisieren, beginnt die Enthusiastin Eva Wicklein schon am Ende des Vorjahres mit der Planung. "Ich muss ja schon einige Sachen reservieren und Termine abklären, vor allem mit Hausmeister Herbert Neubauer. Der Mann is a Traum", schickt sie hinterher und lächelt. "Dann muss ich daran denken, das Saftmobil rechtzeitig zu reservieren. Auch für die Banner an der Europa- und der Spitalbrücke muss ich Platz ordern. Ab April gibt es dann immer ein erstes Treffen mit den Teilnehmern und den Interessenten. Hier finden tatsächlich schon konkrete Besprechungen statt."

Mit ihrem Team bespricht sie Angebote, denkt über Neues oder über Veränderungen nach. "Es werden immer auch die Ergebnisse aus der Nachbesprechung mit einbezogen." Danach dürfe sie auch nicht vergessen, die Werbung für das Radio zu schalten und Werbematerialien in Auftrag zu geben. "Außerdem warten auch technische Fragen auf ihre Beantwortung." Wochen voller Adrenalin seien es, meint sie und schaut kurz durch das Fenster ihres Arbeitszimmers auf das Gerüst vor dem Landratsamt und auf die flirrende Hitze. "Das ist echt so richtig Action. Wir müssen auch an Milch, Kaffee und Servietten für die Mensa denken." Saftmobil und Hüpfburg müssen abgeholt und die Banner aufgehängt werden.

Ab neun Uhr sei Eva Wicklein am Kreisspielfest schon oben auf dem Sportgelände. "Wir bauen alles auf, räumen das Saftmobil ein und wenn alles fertig ist ..." Sie überlegt, dann meint sie: "Dann falle ich in ein tiefes Loch. Ich weiß erstmal gar nicht, was ich machen soll. Ich kann ja gar nichts machen - außer Kaffee trinken." Wenn es losgeht, ist sie allerdings wieder am Start und voll motiviert. Sie nimmt zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann in Empfang und macht anschließend einen gemeinsamen Rundgang mit den Teilnehmern übers Gelände. "Aber immer helfen alle zam, denn der Zauber is ja ratzfatz wieder vorbei." Und wenn am Samstag "die letzte Spülmaschine gelaufen ist", dann ist auch für Eva Wicklein Schluss. "Wir klappen noch den Pavillon ein und das war's dann. Der Rest muss bis zum nächsten Tag warten." Etwa 90 Personen sind rund ums Spielfest beschäftigt, bei dem man zuletzt etwa 1000 Besucher verzeichnete.