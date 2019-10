gen — Ab November wird Birgit Wikstrom aus Reiterswiesen im KontaktPunkt in Bad Kissingen eine seelsorgerliche Gesprächszeit anbieten. Jeden Dienstag von 15 bis 16.30 Uhr wird die Religionslehrerin, die auch in der Schulpastoral tätig ist, im KontaktPunkt für Gespräche zur Verfügung stehen. Dabei geht es vor allem um Eltern und Schüler, die Fragen und Probleme in Bezug auf Schule und Unterricht haben, aber auch für jede andere Fragestellung steht die Seelsorgerin zur Verfügung. red