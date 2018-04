Zeit für das persönliche Gebet

Das P-Seminar "Taizé" des Maria-Ward-Gymnasiums aus Bamberg veranstaltete einen Taizé-Gottesdienst in der Ebensfelder Pfarrkirche. Um ein besinnliches Ambiente zu schaffen, wurde die gesamte Kirche von den 19 Schülerinnen des Seminars und ihrer Lehrerin Irmgard Gehringer mit Tüchern, dem typischen Taizé- Kreuz und Hunderten von Lichtern dekoriert.

Schon dadurch merkten die knapp 170 Besucher schnell, dass dieser Gottesdienst ein bisschen anders sein würde als das, was sie kennen. Durch den großen Chor kamen die eingängigen Lieder der Communauté originalgetreu zur Geltung.



Zeit zum persönlichen Gebet

Außerdem wurde auch die typische Stille, die Zeit zum persönlichen Gebet gab, abgehalten. Gemeindereferent Daniel Wehrfritz gestaltete mit den Schülerinnen den Gottesdienst.

Dieser stand unter dem Motto: "Die Träume der drei Bäume" - darauf wurden auch die Fürbitten und Gebete, welche im Gottesdienst vorgelesen wurden, abgestimmt. Wie in Taizé wurde das Evangelium in verschiedenen Sprachen wie zum Beispiel Deutsch, Französisch und Englisch vorgelesen. Dies soll das weltoffene und gemeinschaftliche Gefühl, welches in Taizé herrscht, vermitteln.

Die Projektleiterin des Seminars, Josepha Lieb, bedankte sich bei allen Helfern sowie bei der Pfarrei Ebensfeld für die gute Zusammenarbeit.

Außerdem dankte sie den vielen Besuchern, darunter auch Bürgermeister Bernhard Storath (CSU), Pfarrer Rudolf Scharf, Pfarrer Udo Zettelmaier und Domkapitular Norbert Jung, für ihre Offenheit und ihr zahlreiches Kommen. red