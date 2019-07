Zeiler wallen wieder nach Vierzehnheiligen

Die katholische Pfarrgemeinde Zeil lädt für Samstag, 7. September, zur Wallfahrt nach Vierzehnheiligen ein. Die Aussendung der ersten Gruppe ist um 0.15 Uhr, die der zweiten Gruppe um 5.15 Uhr in der Pfarrkirche. Das Gepäckverladen erfolgt jeweils 15 Minuten vorher am Marktplatz. Die zweite Gruppe fährt mit dem Pkw nach Rentweinsdorf, um sich dort der Wallfahrt anzuschließen. Die Ankunft in der

Basilika ist gegen 15.15 Uhr vorgesehen. Um Anmeldung bis 31. August erbittet Reinhard Zehner unter Rufnummer 0170-8319538 oder unter Reinhard.Zehner@t-online.de.