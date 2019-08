Zeiler wallen nach Vierzehnheiligen

Die katholische Pfarrgemeinde Zeil lädt zur Wallfahrt am Samstag, 7. September, ein. Die Aussendung der ersten Gruppe ist um 0.15 Uhr in der Pfarrkirche durch Pastoralreferent Norbert Zettelmeier. 15 Minuten vorher ist die Gepäckverladung am Marktplatz. Die Aussendung der zweiten Gruppe ist um 5.15 Uhr in der Pfarrkirche durch Pater Aro; diese Gruppe schließt sich in Rentweinsdorf der Wallfahrt an. Die Basilika wird gegen 15.15 Uhr erreicht. Um 18.30 Uhr ist die Busabfahrt zurück nach Zeil. Um Anmeldung wird gebeten bei Reinhard Zehner unter 0170/8319538 oder Reinhard.Zehner@t-online.de. red