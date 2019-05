Zeiler Stadtkapelle ist erfolgreich beim Wertungsspiel

Beim Konzertwertungsspiel des Nordbayerischen Musikbundes in Forchheim erreichte der Musikverein Stadtkapelle Zeil in der Mittelstufe das Prädikat "Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen". Die Stadtkapelle wertet diese Beurteilung als erfreuliches Ergebnis. Die letzte Teilnahme an einem Wertungsspiel liegt zwölf Jahre zurück und da der Altersdurchschnitt des Orchesters aktuell bei 25 Jahren liegt, war es für den größten Teil der Zeiler Musiker eine neue Erfahrung, an einem Wertungsspiel teilzunehmen. Mit den Stücken "Schmelzende Riesen" und "The New Village" stellten sich die 32 Musiker unter ihrem Dirigenten Heimo Bierwirth den drei Wertungsrichtern. Die Juroren bewerteten in zehn verschiedenen Kriterien wie etwa Intonation, Rhythmik, Artikulation und musikalischer Gesamteindruck die Qualität des Vortrags. Der Musikbund veranstaltet diese Wertungsspiele als erfolgreiche Form der orchestralen Weiterbildung. Sie heben die Qualität der Musik. Das exemplarische Einstudieren zweier Werke verlangt größte Konzentration eines jeden Einzelnen. Angespornt durch den großen Erfolg haben sich die Musiker und der Dirigent der Stadtkapelle Zeil vorgenommen, nun regelmäßig an Wertungsspielen teilzunehmen. Foto: Gerhard Kernwein