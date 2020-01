Zeiler SPD startet in den Kommunalwahlkampf

Die SPD in Zeil startet am heutigen Donnerstag mit der ersten Wahlinformationsveranstaltung in den Kommunalwahlkampf. Beginn ist um 19 Uhr in der Brauereigaststätte Göller. Die weiteren Termine sind am Dienstag, 28. Januar, im Antoniusheim in Krum, am Dienstag, 11. Februar, im Gemeindehaus in Sechsthal, am Donnerstag, 27. Februar, im Feuerwehrhaus in Schmach-tenberg, am Dienstag, 3. März, im Gasthaus "Altes Forsthaus" in Bischofsheim und am Donnerstag, 5. März, im Weinhaus Zimmermann in Ziegelanger. Der Beginn ist laut SPD auch jeweils um 19 Uhr. red