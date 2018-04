Zeiler Schäferhundeverein stellte erfolgreiche Vierbeiner

Sabine Weinbeer



Der Schäferhundeverein Zeil ist gut in die neue Saison 2018 gestartet.

Insgesamt fünf Hundeführer stellten sich mit ihren Vierbeinern dem ersten Test in diesem Jahr; zwei weitere Hundeführer mussten aus gesundheitlichen Gründen absagen. Die Anforderungen, die an die Hunde gestellt wurden, bewertete Leistungsrichter Holger Eller von der LG Sachsen.

Mit der Bewertung "Sehr gut" schloss Franz Göller mit "Fanny aus der Kunstschlosserei" in der Prüfungsstufe IPO1-276 ab. Ein "Vorzüglich" sicherte sich Madeline Seuß mit "Cuba Libre" in der Prüfungsstufe IPO3-291.

Ein "Gut" gab es für Andreas Reich mit "Jorkan von der Planwarte" in der Fährtenprüfung 2-84. Mit "Gut und bestanden" absolvierte Andreas Kraus mit "Ivo" die Begleithundeprüfung 1-88 und die Begleithundeprüfung bestand Katharina Poppe mit ihrem Schützling "A.J. vom Holzmicheltal".

Bei der Abschlussbesprechung freuten sich der Vorsitzende Hermann Hümmer und Leistungsrichter Holger Eller, dass der Verein nach den Wahlen mit dem Generationswechsel erfolgreich weiter arbeite. Der Verein, der sein Gelände mit Übungsplatz und Unterkunft am Setzbach in Zeil hat, werde in bewährter Weise weitergeführt, hieß es. Neues Küchenpersonal sei gewonnen worden und so sei der übliche Betrieb gesichert, versicherte Hermann Hümmer und trat damit anderslautenden Gerüchten entgegen.

Der Vorsitzende informierte außerdem, dass Mitglied Oswald Zöttlein für 40-jährige Vereinszugehörigkeit in der Landesgruppe Bayern Nord ausgezeichnet wurde. Chiara Marx erreichte beim Landesgruppenwettbewerb den dritten Platz, wozu Glückwünsche ergingen.

Als besondere Veranstaltung wies Hermann Hümmer auf den Elmar-Wehner-Gedächtniscup hin, der im August stattfindet.