Zeil am Main 11.11.2019

Zeiler Reservisten gedenken der Opfer

Zum Gedenken am Volkstrauertag trifft sich die Soldaten- und Reservistenkameradschaft 1874 Zeil am Sonntag, 17. November. Die Mitglieder versammeln sich um 10.15 Uhr am Marktplatz. red