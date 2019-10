Zeil am Main 15.10.2019

Zeiler "Liederkranz" probt und singt sich ein

Der "Liederkranz" Zeil hält am Freitag,18. Oktober, um 19.30 Uhr im Caritashaus seine Chorprobe ab. Des Weiteren trifft sich der Chor am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr am Käppele auf der Empore zum E...