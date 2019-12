Zeiler Hundeführer bestehen den Test

Dieser Tage fand bei niedrigen Temperaturen die Herbstprüfung des Zeiler Schäferhundevereins statt. In den Kategorien "Fährte", "Unterordnung" und "Schutzdienst" wurden dem Leistungsrichter Dietmar Gebhart aus der Landesgruppe Baden acht Tiere vorgeführt, wie der Verein in einer Mitteilung am Mittwoch beschrieb.

Die widrigen Witterungsverhältnisse erschwerten den Teilnehmern insbesondere die Fährtenarbeit. Bei Minusgraden ist das Suchen einer auf gefrorenem Boden gelegten Fährte für die Spürnasen sehr anspruchsvoll.

An dem Test, bei dem alle drei Kategorien geprüft werden, nahmen von der Ortsgruppe Zeil Gudrun Greß mit Fitzcarraldo von Wieratal, Franz-Josef Göller mit Fanny aus der Kunstschlosserei und Johannes Salzmann mit Kira von der Herdergang erfolgreich teil.

Über eine bestandene Fährtenhundeprüfung freute sich Andreas Reich aus Zeil mit Jorkan von der Planwarte. Zwei weitere Hundeführer aus Bad Rodach absolvierten diesen Test ebenfalls erfolgreich.

Weitere Termine stehen an

Der Schäferhundeverein Zeil blickte auf einen reibungslosen Ablauf der Herbstprüfung. Die Frühjahrsprüfung findet am 28. und 29. März auf dem Übungsplatz am Setzbach statt. Besucher sind dazu eingeladen. Jeden Mittwoch ab 18 Uhr ist Übungsbetrieb beim Zeiler Verein. red