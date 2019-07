Zeiler Herren 30 steigen ab

Die Tennisspielerinnen des TC Zeil ziehen ungeschlagen mit vier Siegen ihr Kreise in der Bezirksklasse 2. Die Herren 30 des TCZ müssen dagegen nach bislang 0:8 Punkten die Bezirksklasse 2 in Richtung Kreisklasse verlassen.

Die TC-Damen stehen nach einem 7:2-Heimerfolg gegen Wollbach-Burkardroth weiter souverän und ungeschlagen an der Tabellenspitze. Nachdem aber auch Bad Brückenau (8:2 Punkte) gewonnen hat, darf man bis zum Ende der Saison nicht nachlassen, um sich den Titel zu sichern. Am Sonntag, 14. Juli, findet das nächste Heimspiel gegen Motten statt.

Bereits vor dem letzten Spieltag ist gewiss, dass die Zeiler Herren 30, in diesem Jahr durchgehend ersatzgeschwächt, in die Kreisklasse absteigen. Beim Meister TSV Oberthulba kam der TCZ mit 0:9 unter die Räder. Zum Abschluss tritt der TSV Nüdlingen am Samstag in Zeil an. Die Zeiler Herren (Bezirksklasse 2) gewannen in Bad Kissingen mit 7:2. Damit ist Platz 3 wie erhofft machbar. Am Sonntag soll zum Saisonausklang beim TSC Heuchelhof II gewonnen werden. red