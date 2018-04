Zeiler haben das Wort

Die Stadt lädt zur Bürgerversammlung in Zeil ein. Der Termin ist am Donnerstag, 3. Mai. Beginn ist um 19 Uhr in der Brauereigaststätte Göller. An Themen wird es nicht mangeln. Neben dem Bericht des Bürgermeisters dürfte die geplante Schließung des Hallenbades eine Rolle spielen. Interesse besteht sicher auch an weiteren Auskünften zum neuen Baugebiet "Mittelsetz II" und die 1000-Jahr-Feier, die die Stadt heuer begeht, ist vermutlich ein weiterer Punkt. ks