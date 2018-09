Zeiler Gebäude erstrahlen in lichtvoller Magie

Zum 1000. Jubiläum präsentiert sich die Altstadt amFreitag/Samstag, 14./15. September, im Zauber des Lichts. Die Besucher können einen Teil der Zeiler Altstadt neu entdecken. Unter dem Motto "Zeil leuchtet" erstrahlen die architektonisch ansprechenden Häuserfassaden, die Begrünung und auch der neu gestaltete Göller-Garten in einem glanzvollen Licht. Der Beleuchtungskünstler Helmut E. Wirner wird mit Lichtinstallationen eine einzigartige Atmosphäre schaffen. Ein Videomapping an einer Häuserfassade am Marktplatz soll für Aufsehen sorgen. Bewegte Bilder an einer Häuserfassade faszinieren.

Um ein Videomapping zu erstellen, muss die Fassade erst in eine digitale Oberfläche verwandelt werden. Unter Verwendung spezieller Software wird das Objekt dann als digitales Modell nachgebaut. Dieses Modell dient als Vorlage für die Produktionsinhalte. Es wird bei einer großflächigen Produktion wie in Zeil - hier die Häuserfassade des Pfarrhauses am Marktplatz - ein High Tec Projektor verwendet.

Die Besucher können am Freitag und Samstag ab 20.30 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit bis 23.30 Uhr die Faszination des Lichts erleben. Für einen Imbiss ist gesorgt.

Am Samstag spielt ab 19 Uhr die Band "Groove Killers" im Göller-Garten quasi als "Warm Up".

Der Altstadtbereich zwischen Stadtturm und Sparkasse sowie Marktplatz, Speiersgasse, Judengasse und Lange Gasse ist an beiden Tagen von 20.20 bis 23.30 Uhr gesperrt. Es wird kein Eintritt erhoben.